عمرو الليثي يفاجئ بائع خبز في ثالث أيام رمضان بـ5 آلاف جنيه

قابل الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، أحد بائعي الخبز بأحد الشوارع، يسمى عاطف عبدالمنعم.

عمرو الليثي وبائع العيش

وقال «عاطف» بائع العيش: «أنا مواليد 1958 وموجود هنا ببيع العيش من 1998، وباجي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 11 مساء، وعندي 3 أولاد، هند وهدى وأحمد وجميعهم متزوجين، أنا عايش لوحدي بس معايا ربنا، ووزجتي توفاها الله».

وتابع: «أولادي البنات بيجولي كل جمعة يعملولي أكل، وباقي الأسبوع معايا ربنا، ولما بخلص شغل بروح أتفرج على التليفزيون وأنام، وممكن أكسب في اليوم نو 50 جنيها، وبيكفوني الحمدلله لأني عايش لوحدي وعندي شقتي»، وواصل متمنيا حج بيت الله الحرام في وقت قريب.

مفاجأة الليثي لبائع العيش

وفاجأ الإعلامي عمرو الليثي، بائع العيش بهدية قيمتها 5000 جنيه، وعبر «عاطف» عن فرحته قائلا: «يحيا الرئيس السيسي، والفلوس دي أنا هوزعهم على بناتي والباقي أكل وشرب طول شهر رمضان، الحمدلله».