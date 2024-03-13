صانع فوانيس: الموسكي أفضل أنواع الخشب في حرفتنا

أكد صانع الفوانيس، محمد سيد، أنه نجار موبيليا في الأساس، وقد نشأ في منطقة تحت الربع، وكلما شاهد الفوانيس في هذه المنطقة ينجذب إليها وينبهر من أشكالها وأحجامها، ولهذا قرر أن يصنع فانوس من الخشب، لافتًا إلى أن الصين صنعت فوانيس من الخشب، ولكنها من بقايا الخشب من قطع يتم لصقها وتركيبها مع بعضها.

وأضاف سيد، خلال حواره ببرنامج «باب رزق»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي يسري الفخراني، أنه منذ بدئه فكرة صناعة الفوانيس من الخشب، وجد تقبل الناس لها، بدأ بعدد قليل من الفوانيس، وبدأ عامًا تلو الآخر أن يزيد من عددها كل عام.

الأخشاب المستخدمة في صناعة الفوانيس

وتابع: «يتم صناعة الفوانيس من خشب الموسكي، ولا يصلح استخدام خشب غيره، لأن هذا الخشب زيتي، يتعامل مع الشمس والمياه، على عكس خشب الزان إذا سقط عليه الماء، يمتصها ويتفتت، وخشب القرو إذا امتص المياه، سيتغير لونه، ولهذا فإن الموسكي، هو أنسب نوع للاستخدام في صناعة الفوانيس».

طلاء الفوانيس

وأشار إلى أن المادة الطلائية التي توضع على خشب الفانوس، تكون مخصصة لتحمل الظروف الصعبة، حيث تكون آخر طبقة هي الورنيش، لحمايته من الشمس والمياه، والعوامل الخارجية.