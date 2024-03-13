ما فضل سورة النساء؟.. تتناول قضايا مجتمعية وكل الأحكام الخاصة بالمرأة

يحرص المسلمون في شهر رمضان، على تلاوة القرآن الكريم والاجتهاد لختامه، وتناولت دار الإفتاء المصرية فضل سورة النساء، في فتوى عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، قدمها الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق.

فضل سورة النساء

أوضحت الإفتاء المصرية أن فضل سورة النساء كبير، فهذه السورة اشتملت على العديد من الأحكام التي تخص المرأة والأسرة والمجتمع، كما أنها حملت هذا الاسم لأن آياتها تشمل كل الأحكام التي تخص النساء، وأشارت إلى قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا».

وفي حديثها عن فضل سورة النساء، قالت الإفتاء إنها تطرقت أيضا إلى مسائل الميراث وأحكام توزيعه، وفي هذه السورة جرى تحريم الخمر، وأوضحت أن تحريمها جاء على مراحل وسورة النساء تناولت آياتها الشريفة مرحلتين من هذه المراحل، الأولى كانت في قوله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا».

تحريم الخمر في سورة النساء

أشارت دار الإفتاء في حديثها عن فضل سورة النساء إلى المرحلة الثانية من تحريم الخمر في آيات سورة النساء، والتي جاءت في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ»، كما لفتت إلى أنه جرى تحريم الخمر بشكل مطلق في سورة المائدة، حيث قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».

ومن فضل سورة النساء، أيضا اشتمالها على آيات تنظم مسألة الميراث بين الورثة، فآيات السورة توضح أحكام الميراث وحق كل من الوارثين، بالتالي فإن هذه السورة جاءت لتحل مشكلات المجتمع وإصلاحه، وإعطاء الحقوق لأصحابها.