سر الطاقة الخارقة في رمضان.. طرق بسيطة للحفاظ على نشاطك طوال اليوم

الحفاظ على النشاط اليومي هو هدف للعديد من الناس يسعون إليه خلال رمضان، فيتناولون المزيد من الطعام ويشربون الكثير من الماء في وجبة السحور، طمعًا منهم للحصول على الطاقة في رمضان وعدم الشعور بالجوع والعطش حتى موعد أذان المغرب وساعة الإفطار، وهناك طرق يمكن من خلالها الحفاظ على النشاط اليومي، تستعرضها «الوطن» في السطور التالية.

التمر.. طاقة إضافية في نهار رمضان

الدكتور دينا البسيوني، استشاري التغذية، قالت لـ«الوطن» إن تناول التمر بشكل يومي يساعد الفرد على الشعور بالطاقة وأيضًا تناوله ساعة السحور مع الماء، وذلك سبب كميات السكر الموجودة به، كما أكدت أيضًا على ضرورة تناول البروتين والدهون الصحية في وجبة السحور، بسبب أنها أبطأ في عملية الهضم.

أطعمة تعطي مزيد من الطاقة في نهار رمضان

وأشارت استشاري التغذية إلى بعض الأطعمة التي تؤدي إلى الشعور بالطاقة والقوة خلال ساعات الصيام ونهار رمضان، وهي:

- الفول.

- البيض المسلوق.

- الزبادي.

- الشوفان.

- الأفوكادو.

- البطاطس المسلوقة.

أهمية وجبة الإفطار والسحور

وما نأكله على وجبة الإفطار والسحور يكون سببًا رئيسيًا في الشعور بالطاقة في نهار رمضان، كما يكون مصدرًا للنشاط، والسبب في ذلك هو تناول الأطعمة الغنية بالدهون والحلويات الدسمة، كما يجب أيضًا استبدال الأرز الأبيض بالأسمر بسبب أنه غني بالمنجنيز وأيضًا تناول شوربة الخضار التي تحتوي على البصل والجزر والكوسا والبطاطس، والبقدونس، والحرص على تناول السلطات المكونة من الطماطم والجرجير والخيار.

وأكدت استشاري التغذية لـ«الوطن» أن السحور هي الوجبة الرئيسية التي تمد الجسم بالطاقة في نهار رمضان، ويجب الحرص على تناولها وأن تحتوي على العناصر الغذائية المناسبة، وتناول الخضار والفاكهة، كما يجب تناول الطعام ببطء للمساعدة على الهضم، كما يجب الحرص على ممارسة التمارين لمدة 10 دقائق يوميًا، مثل تمارين السير أو الإطالة، والحصول على قيلولة خلال فترة الظهيرة لمزيد من النشاط.