حزب الاتحاد: «المتحدة» نقلت الدراما المصرية لعصر جديد ورسخت ريادتها العربية والإقليمية

قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في نقل الدراما المصرية إلى عصر جديد، وهو ما عكسه التنوع الذي شهده الموسم الرمضاني الحالي 2024، حيث قدمت الشركة أعمالًا فنية ذات ثقل اجتماعي وتاريخي وثقافي غير مسبوق، منوهًا إلى أن هذا النجاح يعكس دور «المتحدة» في تاريخ صناعة الدراما.

الجانب التوعوي لدراما المتحدة

أشار «صقر»، في بيان، إلى أن الجانب التوعوي الذي تقوم به الدراما، لم تغفله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بل كانت مرتكزًا لجميع أعمالها التي تميزت بحمل رسائل غير تقليدية، تسهم في تشكيل وبناء الوعي لدى الأجيال الحالية.

أشار إلى أن دراما المتحدة 2024، عكست الثقل الحضاري المصري والتنوع الذي يميز المجتمع كما حافظت على قيمه، إذ بلورت الأعمال الفنية المختلفة القضايا الشائكة بالشارع المصري وتناولتها بجرأة معتادة ونقاش ثري يسهم في التوصل إلى حلول لها.

أعمال المتحدة تبروز التاريخ المصري الدرامي

ولفت إلى أن الأعمال الضخمة التي قدمتها الشركة المتحدة، بروزت التاريخ الكبير الذي تتمتع به مصر في مجال الدراما، فهي متفردة ورائدة لهذا الفن عربيًا وإقليميا، مشيرًا إلى أن دراما المتحدة 2024 ترسخ لهذه الريادة المصرية في المجال الدرامي والفني.