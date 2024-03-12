مصطفى عمار: الشركة المتحدة قدّمت خريطة درامية تليق بمصر

أكّد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بذلت جهودًا كبيرة لتغيير صورة مصر على الفضائيات العربية، من خلال إقناع صناع الدراما، بضرورة تجاوز نمط الحارة الشعبية المليئة بالبلطجة والعنف والعلاقات غير المشروعة.

محاولة إقناع صناع الدراما بأنها ليست سلعة

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا لايف»، أن هذا نتاج سنوات من الجهد والتعب وضبط السوق المصري ومحاولة إقناع صناع الدراما بأنها ليست سلعة في المقام الأول، ولكنها تحمل رسالة كبيرة للغاية.

وتابع رئيس تحرير جريدة «الوطن»: «هذه السنة هي الخامسة للشركة المتحدة في السوق الدرامي، وأحييها وأحيي كل رجل شريف وكل مسؤول داخلها استطاع خوض هذه الحرب، وسط مقاومات شديدة للغاية لإفشال المشروع إلا أن المشروع نجح، وإذا نظرنا للخريطة التي قدمتها الشركة المتحدة نجدها تليق بمصر».

مسلسل الحشاشين هو الإنتاج الأكبر في المنطقة

وأردف «عمار»: «هذه الخريطة بها مسلسل الحشاشين، وهو الإنتاج الأكبر في المنطقة العربية، وبها عودة لألف ليلة وليلة أحد أهم الفنون التي اشتهرت بها الدراما المصرية، وظلت أكثر من 60 عاما سواء في الراديو أو التلفزيون تقدم حكاياتها».

واستكمل رئيس تحرير جريدة «الوطن»: «الرهان على الشباب في مسلسل مسار إجباري وأعمال شعبية لكنها منضبطة من خلال أحمد العوضي أو أمير كرارة أو مصطفى شعبان، كما نرى عودة للرواية المصرية مع الأستاذ إبراهيم عبد المجيد في عتبات البهجة مع الدكتور يحيى الفخراني أو إمبراطورية ميم مع النجم الكبير خالد النبوي، ونرى أعمالا كوميدية مثل فراولة وأكرم حسني».

واختتم «عمار» بالقول: «أعتقد أن الخريطة أو الحفلة مدعو عليها كل فئات الشعب المصري بجميع طوائفه وطبقاته الاجتماعية، فكل شخص سيجد ما يليق له وما يبحث عنه في دراما رمضان».