عضو بـ«الشيوخ»: تقديم الدراما بلغة الإشارة دليل على مراعاة «المتحدة» لكل شرائح المجتمع

ثمنت النائبة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقديم الشركة المتحدة جميع مسلسلات الشركة المتحدة، بلغة الإشارة، ليتمكن ذوي الهمم من متابعة مسلسلات رمضان 2024، للمرة الأولى، ما يبرز حرصها على مراعاة جميع شرائح المجتمع وتقديم مادة درامية مناسبة لهم بما يسهل على ذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة مشاهدة ومتابعة الأعمال الدرامية، مشيدة بإعلان المتحدة إذاعة هذا العام لأول مرة فى روسيا مسلسلات مدبلجة باللغة الروسية، وفي ماليزيا مدبلجة أيضا، بما يظهر جمال الدولة المصرية ويروج للمقاصد السياحية التي تزخر بها مصر.

استعادة الريادة في المنطقة

وأكدت اعتزازها بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إحياء صناعة الدراما المصرية واستعادة ريادتها بالمنطقة، مشيرة إلى أن التنوع في دراما رمضان هذا العام أسهم في تحقيق محتوى درامي يتسم بالجودة العالية والقيمة الفنية المميزة، والتي ترتكز على تقديم رسالة للشارع المصري، وتزيد من وعي المواطن المصري بالتحديات والمشاكل المجتمعية المحيطة وترسخ من الهوية الوطنية.

وجبة درامية ثرية تمس نبض الشارع

وأضافت هلالي أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحرص على تقديم وجبة درامية فنية ثرية تمس نبض الشارع المصري، وتشمل كل الأشكال الدرامية وتناسب جميع الأذواق، بما يسهم في إحياء دور القوى الناعمة باعتباره سلاح مصر الأول في تنوير العقول وتصحيح المفاهيم المجتمعية المغلوطة، مشددة أنها نجحت في إحداث تأثير على عقول النشء بالتعريف بتضحيات أبناء الشعب المصري وتغذية شعور الانتماء.