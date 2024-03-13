الشفاء في كوب.. مشروب رمضاني يجدد شباب جسمك وبشرتك

ما هو المشروب الرمضاني الذي يجدد شباب جسمك وبشرتك؟ سؤال يراود الكثير من الناس في شهر رمضان؛ غير الماء الذي يشتهر بفوائده بشكل عام، يعتبر قمر الدين من المشروبات المهمة للجسم والبشرة في نفس الوقت، لذلك نستعرض أهم فوائد هذا المشروب السحري وفق تصريحات الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية، والصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» التي نصحت المواطنين في منشور سابق بتناوله باعتدال.

المشروب الرمضاني الذي يجدد شباب جسمك وبشرتك

يعتبر قمر الدين هو المشروب الرمضاني الذي يجدد شباب جسمك وبشرتك، إذ يساهم في علاج حب الشباب، وذلك بسبب احتوائه على فيتامين أ، الذي يزيد نضارة البشرة، ويعمل على ترطيبها ويقي من علامات التقدم في السن.

وفي منشور سابق لوزارة الصحة والسكان، قالت إن قمر الدين، المشروب الرمضاني الذي يجدد شباب جسمك وبشرتك يحتوي على الكثير من المعادن كالبوتاسيوم والحديد والفيتامينات الصحية، ويساعد على حركة الأمعاء، ويعتبر علاج جيد للأنيميا.

وفي نفس الوقت حذرت وزارة الصحة من الإفراط في تناول قمر الدين، وذلك لأنه يحتوي على سكريات وعدد كبير من السعرات الحرارية، فيجب الاكتفاء بشرب 2 كوب أسبوعيًا بحد أقصى.

وفي تصريحات لـ«الوطن» أكدت استشاري التغذية مروة شعير على أهمية قمر الدين، لكنه يمكن أن يكون مضرا بالحامل، ويسبب لها الشعور بالإرهاق وانعدام الطاقة والعطش أثناء الصيام.

فوائد أخرى لقمر الدين

ولاتكتفي فوائد قمر المشروب الرمضاني الذي يجدد شباب جسمك وبشرتك على الفوائد السابقة، لكنه يعزز صحة الجهاز الهضمي؛ حيث يقي من الإمساك، بسبب احتوائه على كميات جيدة من الألياف الغذائية، وخاصةً الألياف القابلة للذوبان، وفق موقع «هيلث لاين».

ويعمل قمر الدين على حماية القلب من الأمراض، وقد يساهم في حماية القلب من الأمراض، وذلك بسبب وجود نسبة كبيرة من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، فهي تعمل على الحد من ارتفاع الكوليسترول الضار.