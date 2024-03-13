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دراما المتحدة

بث مباشر لصلاة العشاء من مسجد الحسين على قناة الحياة

كتب:

يارا أشرف
07:31 م | الأربعاء 13 مارس 2024
صلاة العشاء من مسجد الحسين

صلاة العشاء من مسجد الحسين

تنقل قناة الحياة، بثا مباشرا لصلاة العشاء من مسجد الحسين، حيث يؤم القارئ إبراهيم راشد الفشني المصلين.

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