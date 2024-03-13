بث مباشر لصلاة العشاء من مسجد الحسين على قناة الحياة كتب: يارا أشرف 07:31 م | الأربعاء 13 مارس 2024 صلاة العشاء من مسجد الحسين تنقل قناة الحياة، بثا مباشرا لصلاة العشاء من مسجد الحسين، حيث يؤم القارئ إبراهيم راشد الفشني المصلين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قناة الناس تنقل شعائر صلاة العشاء من مسجد سيدنا الحسين متى آخر موعد لأداء صلاة العشاء؟.. «الإفتاء» توضح حكم تأخير صلاة العشاء 4 ساعات.. اعرف الموقف الشرعي وعقاب تركها «الأوقاف» تطلق برنامج «صحح قراءتك» بالمساجد الكبرى يوميا بعد صلاة العشاء وفاة إمام مسجد قبل أداء صلاة العشاء في المنوفية.. حسن الخاتمة صلاة العشاء الحياة بقلم يارا أشرف