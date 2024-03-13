مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3.. المفاجآت تتوالى على دينا الشربيني

بالرغم من محاولات دينا الشربيني في دورر ليلي في مسلسل كامل العدد الحلقة 3 لتقويم سلوك أبنائها، ومساعدتهم على التركيز في الدراسة، فإ ن المفاجآت تتوالى عليها برفد ابنتها لمدة أسبوع من المدرسة نتيجة لسلوكها غير السليم في الفصل بتصوير المدرس أثناء الحصة، لتزداد المشكلات لديها، خاصةً بعد ما فعله أبناؤها التوأم حسن وحسين في الخلقة الماضية بعد أن وضعا الفلفل الحار في الأكل لزميلهما الذي يعاني من الحساسية.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3.. ابنة دينا الشربيني يتم رفدها من المدرسة

وأثناء وجود ابنة ليلى في الفصل تستمع إلى حصة المدرس في الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد + 1، قامت بتصويره في بث مباشر، ولكنها لم تكتفي بذلك، بل أنها قامت بوضع فلتر شعر له وصورته في هيئة أنثى لتسخر منه، وعندما لاحظ المدرس ذلك أخذ منها الهاتف ورأي ما قامت به، ليتركها ويذهب لمديرة المدرسة ويخبرها بما حدث.

وعلى الفور اتصلت مديرة المدرسة بليلى في الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1 لتخبرها بما حدث من ابنتها، ثم أخبرتها بأنها ستقوم برفدها لمدة أسبوع من المدرسة كعقاب لها عن ما بدر منها تجاه المدرس، لتخبرها ليلى أنها راضية بأي عقاب ستعاقبها به.

وعندنا عادت ابنتها من المدرسة وحاولت ليل التحدث معها عن ما حدث، رفضت ابنتها الحديث لتخبرها بأن ما فعلته أمر عادي، وأنه ليست إلا فعل على سبيل الهزار، لتسألها ألم تقومي بعمل مقلب في إحدى معلمينك عندما كنتي في المدرسة لتخبرها ليلى أنها لم تقم بذلك.