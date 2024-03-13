هنا رمضان.. أهالي «قبلي وبحري» يحيون عادات الأجداد في شهر الصيام

عادات متنوعة توارثتها الأجيال، تشهدها المحافظات المختلفة طوال شهر رمضان، حيث يحرص الأهالى على إحياء تراث الأجداد خلال الشهر الكريم، الذى يتميز عن غيره من الشهور بالتجمّعات العائلية على موائد الإفطار، التى يتم تجهيزها بكل ما لذ وطاب من أنواع الطعام، بالإضافة إلى عقد حلقات الذكر وتلاوة القرآن الكريم، وأداء صلاة التراويح والقيام، وإقامة موائد الرحمن فى الشوارع والساحات العامة، وكذلك عقد جلسات الصلح فى بعض المحافظات، لتسوية أى خصومات ثأرية بين العائلات، ونشر قيم التسامح والتراحم فى الشهر الفضيل، وترصد «الوطن»، فى هذا التقرير، أبرز العادات التى تتميز بها المحافظات المختلفة فى شهر الصيام.

بينما يحرص الأهالى فى مختلف المحافظات على تناول اللحوم والبط والطيور على مائدة الإفطار فى اليوم الأول من شهر رمضان، تختلف هذه العادة فى محافظة البحر الأحمر، حيث يحرص سكان مدينة الغردقة على إعداد «طاجن السمك الناشف» ليكون الوجبة الرئيسية فى اليوم الأول، حسبما أكد «أبوعلى حمود»، أحد الصيادين من أبناء المدينة، وقال إن هذه الوجبة عبارة عن سمك يتم تجفيفه مُسبقاً، تُضاف إليه الطماطم والفلفل والتوابل، وتتم تسويته فى الفرن، مؤكداً أن هذه الوجبة من الأسماك عادةً ما تكون خفيفة على المعدة، بعد ساعات الصيام، وتتميز بأنها من الأطباق الشهية، التى يحرص الكثيرون من أبناء الغردقة على تجهيزها فى أول أيام الصيام.

«السلات وطاجن السمك الناشف» على مائدة الإفطار بالبحر الأحمر.. و«عزومات» أهالي البادية في مطروح

وفى مناطق جنوب البحر الأحمر، يحرص أبناء القبائل فى حلايب وشلاتين على إحياء عاداتهم الخاصة، التى تمتد عبر السنين، من خلال إعداد وجبات إفطار تقليدية، تعبّر عن تراثهم وثقافتهم المحلية، حيث يجتمع الأهل والأحباب لتبادل الوجبات والتجارب الاجتماعية الخاصة بهذا الشهر الكريم. وقال «ناصر منصور»، أحد الأهالى، إن الأكلات الشعبية فى جنوب البحر الأحمر جزء أصيل من هوية قبائل المنطقة فى شهر رمضان، لافتاً إلى أن أهم الأكلات المفضّلة لديهم فى الشهر الكريم، ما يطلقون عليه الوجبات «البجاوية»، وأبرزها «السلات»، و«الممبار» المحشو بقطع اللحم الصغيرة، إلى جانب أطباق الشطة الحارة جداً، مع الخبز الساخن.

وفى مطروح، تعكس عادات وتقاليد أهالى المحافظة فى شهر رمضان الكريم، جوانب من العمق الاجتماعى والثقافى لسكان الصحراء الغربية، حيث تجتمع العائلات والقبائل على موائد الإفطار، تعبيراً عن الترابط العائلى والاجتماعى، وسط أجواء مفعمة بالألفة والتلاحم، لإحياء عادات وتقاليد قديمة رسخها الأجداد فى أبناء البادية، حسب ما أكده «إدريس أبوالسويطية»، عمدة قبيلة «الجميعات» بمطروح، الذى أكد لـ«الوطن»، أنه يتم نحر الذبائح، ويتم تناول الأطعمة التى تشتهر بها مطروح، ومنها لحوم أغنام البرقى، مع الأرز الأحمر، ويتجمّع الأبناء والأحفاد فى أجواء رمضانية تتميز بها الصحراء الغربية، ثم يتوجّه الأهالى إلى المساجد فى جماعات، لأداء صلاة العشاء والتراويح، مما يعكس مدى الترابط بين العائلات والقبائل فى مطروح.

وتتميز محافظة القليوبية بمجموعة من العادات والتقاليد الخاصة بشهر رمضان، ومن أهمها تعليق زينة وفانوس رمضان فى شوارع الأحياء الشعبية بالمدن وفى القرى، من خلال مجموعات من الصبية الصغار، الذين يقومون بجمع مبالغ مالية من الأهالى، ويقومون بتزيين الشوارع وسط حالة من البهجة، فيما يحرص الكثير من الأسر على إقامة العزومات والموائد العائلية، فضلاً عن إقامة موائد الإفطار فى الشوارع والميادين، فيما تنتشر موائد الرحمن على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعى، وغيره من الطرق المارة بالمحافظة، ووقوف الأهالى بالطعام والشراب لإفطار الصائمين على الطرق.

وأوضح فؤاد مرسى، خبير التراث ووكيل وزارة الثقافة الأسبق، لـ«الوطن» أن من أهم العادات التى تتميز بها محافظة القليوبية خلال شهر رمضان، إقامة حلقات الذكر والتلاوة، التى تستمر بعد صلاة التراويح، بالإضافة إلى استضافة المقرئين داخل المنازل، بالإضافة إلى عقد جلسات الصلح العرفية لإنهاء الخصومات بين العائلات المتشاجرة، وبعد التوصّل إلى اتفاق الصلح، يتم ذبح خروف، يُوزّع نصفه على الفقراء فى القرية، والنصف الآخر على الحاضرين فى جلسة الصلح.

وترتبط عادات أهالى بنى سويف فى شهر رمضان بأجواء روحانية تعم فى مختلف شوارع وميادين وقرى ومدن المحافظة، وتتمثل فى تجمّعات العائلات والأصدقاء، سواء فى المساجد لأداء الصلوات، أو المنازل للعزومات وموائد الإفطار، وما زال «المسحراتى» أحد أشهر عادات أهالى بنى سويف، الذى يبدأ مع أول يوم سحور فى شهر رمضان بطبلته المعتادة فى إيقاظ المواطنين، التى تطورت إلى استخدام الأنوار المضيئة، وكذلك نوع الطبلة ذاتها، لتبدأ الأسر فى إعداد وتناول السحور، ثم التوجّه إلى المساجد لأداء صلاة الفجر.

واعتاد أهالى كفر الشيخ على موروثات وتقاليد كثيرة خلال شهر رمضان، حيث تتميز المحافظة بموائدها المتنوعة على مدار الشهر الكريم، ويحرص أهالى كفر الشيخ على طهى البط والأوز، خاصة فى أول أيام الشهر الكريم، كما يحرص الأهالى على إعداد المحشيات بأنواعها، التى يتم إعدادها بطريقة مختلفة، حيث اعتاد بعض الأهالى على وضع القشطة الفلاحى فى خلطة المحشى، كما يحرص أهالى كفر الشيخ على زيارة المقابر، والصلاة فى المساجد القديمة، مثل مسجد «إبراهيم الدسوقى»، ومسجد «سيدى طلحة»، ومسجد «البيلى أبوغنام»، كما يحرصون على تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت، التى يتم وضعها أعلى المنازل، وفى الشوارع والطرقات، بالإضافة إلى تنظيم الدورات الرمضانية، التى تجرى منافساتها فى الشوارع والأندية الرياضية.

وتتميز موائد الطعام فى أسوان بتنوعها واحتضانها الكثير من المأكولات والمشروبات طوال أيام شهر رمضان، والتى تمثل ثقافات سكانها، ومنها «الأبرية»، و«الخماريت»، أشهر الأصناف على مائدة الإفطار لأهل المناطق النوبية، إضافة إلى أصناف «فطير النشاب»، ورغيف «الملتوت»، و«السناسن»، التى لا تخلو منها موائد الإفطار، إضافة إلى «الويكا الصعيدى»، والطواجن والحمام والعيش الشمسى، وهى من الأصناف التى لا غنى عنها على مائدة الإفطار فى مختلف المناطق بمحافظة أسوان.