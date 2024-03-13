مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3.. ماذا فعل الكبير بعد عودته من عالم الشمامين؟

منذ أن ذهب لعالم الشمامين لم ير الكبير في «الدوار» من يهتم لأمره، الجميع ظنوه ميتًا بدأ «العترة» يتحدث عن العمودية ومربوحة تفكر في الهروب، والدكتور ربيع يريد أن يفتح بطن الكبير بالمنشار الكهربائي، ومع بداية الحلقة الثالثة لمسلسل الكبير عاد أحمد مكي لينتقم من الأسرة، يهددهم بأنه سوف ينتقم ممن تخلوا عنه وفكروا في استغلاله، لكنه مقيد بحكم هو أن يساعد شخص ما سواء من بيته أو البلد، حتى يتخلص من متلازمة أصابته بها الشمامة.

ماذا فعل الكبير بعد عودته من عالم الشمامين؟

بعد عودة الكبير من عالم الشمامة، وجد أسرته مجتمعين والدكتور ربيع ممسكًا بالمنشار الكهربائي، وعندما أراد الانتقام عاد إليه الفنان محمد ثروت يذكره بأن عليه حكم حتى يعود لعالمه بشكل كامل، ولابد أن يساعد أحد، حاول مساعدة زوجته وأبنائه لكنهم لم يستوعبوا ما يقوم به الكبير.

يقرر الكبير تأجيل الانتقام ويبحث في الشوارع عمن يساعدهم، لكنه يفاجأ بنفادي الذي يحل له مشكلته، ويريد الزواج من النجمة أمينة خليل، ويعاني معه في إقناعه بعدم التفكير بها.

الكبير مصاب بمتلازمة «بونكيو»

الكذب يقود الكبير للإصابة بمتلازمة بونكيو اذ يكبر أنفه كلما كذب وخلال الحلقة الثالثة كذب الكبير على أخيه حزلقوم والفنانة أمينة خليل، وهذه الحلقة بحسب دكتورة صفاء محمود لـ«الوطن»، أستاذ علم النفس في جامعة الأزهر، تصل برسالة المساعدة للغير وعدم الكذب لأن من يكذب بحسب أسطورة بونكيو يطول منخاره.