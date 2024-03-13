نصائح لتقوية العلاقة بين الآباء والأبناء.. عشان متكونش زي مروان ومختار في إمبراطورية ميم

مشاجرة قوية شهدتها الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم بين «مختار أبو المجد» الدور الذي يجسده الفنان خالد النبوي وابنه «مروان» الدور الذي يجسد نور النبوي، بعد حادث السيارة التي اصطدمت بالعمود والرصيف المجاور لمنزله ويخرج والده مفزوعا من المنزل ليطمئن عليه، ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما بسبب اعتراض مروان على تحكم والده به.

طرق تحسين العلاقة بين الأبناء والآباء

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طرقا تعمل على تحسين العلاقة بين الأبناء والآباء لعدم توتر العلاقة بينهما مثلما حدث في مسلسل إمبراطورية ميم، ومنها يجب أن تكون العلاقة مبنية على الحب والاحترام والتفاهم والتواصل الفعال بينهما، إذ يجب على الآباء أن يكونوا متاحين للأبناء ويعبروا عن مشاعرهم، وأيضا يجب عليهم تقديم الدعم لهم في جميع جوانب حياتهم سواء كانت الدراسية أو الاجتماعية، وفقا لما ذكره موقع «parenting» العالمي.

تجنب إلقاء المحاضرات من ضمن النصائح التي يجب على الآباء اتباعها من أجل تحسين العلاقة مع أبنائهم، وذلك لأن في الجيل الحالي لا يحب الأبناء الاستماع إلى المحاضرات الطويلة، لذلك فإن تجنبها يعمل على تحسين الروابط الشخصية الخاصة، حيث تمنح كل منهما مساحة أخرى لفهم المشاكل والمواقف.

يجب أيضا على الآباء تجنب التحكم الزائد للأبناء والإفراط في المراقبة والرقابة عليهم، وذلك لأن أحيانا يحتاج البعض منهم إلى الحرية والاستقلالية لتطوير شخصياتهم وبناء ثقتهم بالنفس، بالإضافة إلى الانتقادات المستمرة التي تؤثر بشكل سلبي على صحتهم النفسية والعاطفية، كما أنها تقلل من ثقتهم بنفسهم.

أحداث الحلقة الثانية من المسلسل

وخلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطوية ميم، قرر خالد النبوي أن يخبر زوجته التي توفيت أنه رفض بيع منزله مقابل عرض كبير، وكان ذلك بسبب الذكريات التي جمعت بينهما في منزل واحد، وكما أنه أخبرها أنه يطمئن على أولاده الـ6 بعد نومهم.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

من المقرر أن تعرض الحلقة 3 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي في تمام الساعة 10:45 مساءً على قناة DMC، كما أن تكون الإعادة 10:15 صباحا على قناة دي إم سي، كما يتم إعادتها في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحا.

أبطال المسلسل

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة الفنان خالد النبوي ونور النبوي ومايان السيد ونشوى مصطفى وحلا شيحة وهاجر السراج ومحمود حافظ وإيمان السيد وإلهام صفي الدين ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان، كما أنه يحمل توقيع المخرج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.