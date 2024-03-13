يوسف زيدان: أنا منحاز للمرأة عشان مظلومة

أكد الكاتب والمفكر والأديب الدكتور يوسف زيدان، أن المسرح به أدوار وهي من أدواته الأساسية وليس أقنعة، موضحًا أنه يلعب أدوارا عديدة في مسرحية حياته، ولديه دور واسع جدًا مع اللغة.

اللغة أمر مهم بالنسبة له

وأشار «زيدان»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»، إلى أن اللغة مسألة كبيرة بالنسبة له، من صيغة وإيقاع وموسيقى داخلية للعبارة واستعمال الكلمات وهي قصة كبيرة في حياته.

وأوضح أنه منحاز دائمًا للمرأة لأنها تتعرض لكثير من الظلم، مشددًا على أنه لم يحدث أن «عاكس» أي امرأة بسبب نشأته الصعيدية، ولكنه سيغازل أي بنت في حالة أنه يحبها.