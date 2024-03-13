مصطفى كامل: لم أتدخل في أزمة حلمي بكر قبل الوفاة بسبب تهاونه في حق نفسه

قال الفنان مصطفى كامل، إنّه لم يسعَ إلى التواصل مع هشام نجل الملحن الراحل حلمي بكر، قبل وفاة الأخير، موضحًا: «هشام حلمي بكر هو اللي دوّر عليّ».

أضاف في حوار مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناة «النهار»: «أنا أكتر شخص حزين على حلمي بكر، واتخذت عهدا على نفسي منذ 6 شهور أنني لن أتدخل في أمر يخص حلمي بكر لأني تعبت من الزج باسمي واندفاعي من أجله بسبب حبي له ثم يتهاون في حق نفسي، فيطلب مني أن أتدخل مرارا وتكرارا».

وتابع: «دعمت حلمي بكر وهو أشاد بي، لكني لا أحتاج إلى إشادة لأن حلمي بكر حبيبي، فقد كان صديقي، لم أقف معه بدافع الأستاذية لكني أحبه، وهو كان يحبني ويستحق أن يُحب، فقد كان قيمة كبيرة في حياتنا الفنية وفي حياتي الشخصية».