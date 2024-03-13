مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3.. شريف يرى فريدة في سيارة صديقها

منذ بداية الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد + 1 ويسود في المسلسل أجواء أسرية بين أبناء ليلى وأحمد، فبعد أن كانوا رافضين ذلك الزواج وتواجدهم مع بعضهم في منزل واحد في الجزء الأول، اختلف الوضع بينهم وبين بعضهم في الجزء الثاني، إذ أصبح كلا منهم يخاف على الآخر، كما أنهم يهتمون ببعضهم ويبعدون أذى الآخرين عن بعضهم البعض.

مسلسل كامل العدد الحلقة 3.. شريف يرى فريدة في سيارة صديقها بالجامعة

وبعد أن ذهبت فريدة ابنة شريف الكبرى إلى الجامعة، بدأت في التعرف على أصدقاء جدد لها، ومن بينهم شاب يعاملها معاملة مميزة، كما أنه اعترف لها بحبه، حتى أصبحت تقضي وقت طويل معه، كما أنها دائما تطلب منه أن يتركها تسوق سيارته، وبعد أن انتهي شريف من تمرينات النادي في مسلسل كامل العدد الحلقة 3، ذهب إلى جامعة فريدة برفقة السائق لاستقلالها للمنزل، ولكنه وجدها برفقة صديقها في السيارة.

وحاولت فريدة أن تشرح الأمر لشريف أثناء عودتهم للمنزل في مسلسل كامل العدد الحلقة 3، ولكنه رفض الحديث معها وانفعل عليها بسبب ما رآها تفعله مع صديقها، لتظهر في تلك اللحظة مشاعر خوفه عليه باعتبارها اخته، إذ أنه لا يحب أن يرى اخته في ذلك المشهد برفقة شاب غريب في السيارة.

فريق عمل مسلسل كامل العدد + 1

ومسلسل كامل العدد + 1 من بطولة دينا الشربيني في دور ليلى وشريف سلامة في دور أحمد وجيهان الشماشرجي في دور إنجي وميمي جمال في دور والدة عمر، وآية سماحة في دور أخت ليلى.