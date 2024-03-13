عملة ذهبية عمرها 2000 عام.. أذهلت العلماء بعد اكتشافها

تمكن علماء آثار في موقع تل أبرق الأثري بإمارة أم القيوين في دولة الإمارات العربية المتحدة، من اكتشاف عملة ذهبية عمرها 2000 عام وهي عبارة عن تقليد لعملة رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي، كما اكتشفوا تمثالين حجريين ونقش باللغة الآرامية بالإضافة إلى مجموعة من القطع الأثرية وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

اكتشاف عملة ذهبية عمرها 2000 عاما

أذهلت القطع الأثرية والعملة الذهبية التي عمرها 2000 عاما العلماء بعد اكتشافها، حيث إن هذه العملات كانت متداولة في القرن الأول الميلادي، كما أنها تعد تقليدا للعملات المعدنية التي تم صكها في الإمبراطورية الرومانية في فرنسا، وبالتحديد في ليون وفقا لما ذكره مدير البعثة الأثرية الإيطالية في أم القيوين، ميكيليديلي إسبوستي.

تاريخ الموقع الأثري الذي تم فيه اكتشاف القطع الأثرية والعملة الذهبية، يرجع إلى 2500 قبل الميلاد حتى 300 ميلادي، وفقا لما ذكرته رانيا حسين رئيسة قسم الآثار بدائرة السياحة والآثار بأم القيوين والتي تعاونت مع البعثة الإيطالية في حديثها لـ«رويترز».

الاستعداد لعرض مكتشفات جديدة

وأشارت رئيسة قسم الآثار بدائرة السياحة والآثار بأم القيوين إلى أنه سوف يتم عرض المكتشفات الجديدة وقطع أثرية أخرى بأم القيوين في متحف آثار جديد الذي يتم فتحه قريبا، مضيفة أن تعمل الدائرة حاليا في مواقع إمارة أم القيوين تعمل على تجهيز مجموعة فريدة من القطع الأثرية في جميع الحقب التاريخية من العصر الحجري.