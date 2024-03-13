مسلسل حق عرب الحلقة 3.. أحمد العوضي ينجو من مكيدة القتل

بدأت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 3 بطولة الفنان أحمد العوضي علي قناة ON Drama، بمشاهد مشوقة ومثيرة بعدما انتهت الحلقة الثانية بعرض مالي كبير على عرب السويركي (أحمد العوضي)، مقابل قتل المعلم عبد ربه – رياض الخولي، وأن يكون المعلم بدلا منه، وطالب عرب السويركي بمبلغ مالي أكبر ووافق على إتمام الصفقة.

ابنة رياض الخولي تتقرب من عرب السويركي

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 3، حيث اصطحبت أنغام (كارولين عزمي)، ابنة المعلم عبد ربه، لـ عرب السويركي في رحلة فوج سياحي إلي الأهرامات، وقرر رباح (وليد فواز) في الانتقام من عرب السويركي وأن يأخذ بثأره منه بعدما قام بتصفية إحدى عينياه في صغره وأصبح (أعور).

أحمد العوضي يفاجىء رياض الخولي بشهامته

وذهب عرب السويركي ( أحمد العوضي) بالأموال إلي المعلم عبد ربه، وأبلغه بالصفقة التي عرضت عليه من أجل قتله، فعاد بذاكرته فلاش باك، أثناء تجارته في فترة شبابه بالأثار، وساعده عرب مساعدته في تهريبها خارج منطقة المغربلين.

وتبين مع الأحداث أن صفقة قتل المعلم عبد ربه، كانت مكيدة من ابن شقيقه من أجل الإيقاع بـ عرب السويركي والتخلص منه وخاصة أنه قريب من عمه ويثق به وجعله ذراعه الأيمن في تجارته بالأخشاب.