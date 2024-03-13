7 قواعد لتربية البنات لتفادي ما حدث في مسلسل حق عرب.. احتويها نفسيا

معاناة الحاج عبد ربه الذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي، مع إحدى ابنتيه، كان محور أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ورغم أن الابنة الكبرى مثالية وتتمتع بأخلاق عالية جاءت الابنة الثانية بصفات مختلفة ما دفعه إلى معاقبتها بكلمات قاسية.

ربما يفشل كثير من أولياء الأمور في التعامل المثالي مع الفتيات في سن المراهقة، ويعانون مثل معاناة بطل مسلسل حق عرب، وفي هذا الإطار نوضح الطريقة المثلى لتربية البنات، لضمان عدم تأثرهم نفسيًا بأى طريقة ربما تكون خاطئة، وذلك وفقا للدكتورة إيناس علي، استشاري الصحة النفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

قواعد تربية البنات السليمة

المساواة بين البنت وأخواتها

أكدت «إيناس» ضرورة المساواة بين الأخوة في المقام الأول سواء كان جميعهم من البنات، أو بنات وأولاد؛ حتى لا ينشأ في نفوس الأخوة حقد وحسد وكره.

غرس المسؤولية في شخصيتها

لابد من تعزيز عامل المسؤولية في نفوس البنت منذ الطفولة؛ حتى تكبر على تلك الصفة ولا تتنحى عن دورها، لمجرد الهروب من الضغوط وبذل الجهد.

التشجيع على التعبير عن الرأي

غرس صفة التعبير عن الرأي في شخصية الفتاة منذ صغرها، يساعد في شعورها بالثقة بالنفس، ورفض ما لا يناسبها دون خجل أو تردد.

الاهتمام بالجانب العاطفي

أشارت «إيناس» إلى أهمية توضيح الحب والدعم للفتاة؛ كي لا تجبر على البحث عمن يشبع احتياجها العاطفي من كلمات تلامس قلبها.

تشجيع على ممارسة الرياضة

بحسب «إيناس» فإن الفتاة التي ينمي أهلها حب الرياضة والحفاظ على رشاقتها داخلها، تكون في أكبر قدر من الصحة الجسدية والعقلية.

@watchit المعلم عبد ربه حسابه شديد اتفرج على مسلسل #حق_عرب على #WATCHIT من هنا: https://bit.ly/Hak-Arab اشترك الآن بباقات جديدة تبدأ من ١٤.٩٩ج في الشهر ١٤٩.٩٩ج في السنة! watchit.com #رمضانك_عندنا متوفر في جميع أنحاء العالم #رمضان2024 #مسلسلات_رمضان #WatchOnWatchit original sound - WATCH IT

التربية على الاعتناء بالنفس

من الضروري أن تشعر الفتاة بأنوثتها وتهتم بتدليل ذاتها، وتعظيم شعورها بكونها فتاة؛ حتى لا تنضج على إهمال أنوثتها أو نسيان صفاتها الأنثوية، ما يعرضها لمواجهة صعوبات كبيرة في حياتها بشكل عام وبعد الزواج بشكل خاص.

محاولة احتواء المشاكل النفسية

يكمن دورالوالدين الحقيقي في الشعور بأبنائهم من حيث الصعاب النفسية التي يمرون بها، وخاصًة البنات نظرًا للتقلبات الهرمونية التي يعانين منها.