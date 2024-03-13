مسلسل صيد العقارب تريند موقع «إكس» بعد دقائق من عرض الحلقة الثالثة

تصدرت الحلقة الثالثة لمسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق موقع «إكس»، تويتر سابقا، بعد دقائق من عرضها.

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب

وشهدت الحلقة الثالثة أحداثا مثيرة بدأت بمشهد خيانة «سيمون» لزوجها «إسماعيل» والذي يجسد شخصيته النجم رياض الخولي، حيث أرسلت لـ «علي» والذي يجسد شخصيته محمود عبدالمغني رسالة رومانسية بصوتها وأخبرته بأنها لن تستطيع أن تتحدث معه في الوقت الحالي بسبب وجود «إسماعيل».

كما شهدت الحلقة، احتفال عائلة إسماعيل، وحسن، بخطوبته أولادهما، لتكتشف عائلة حسن، مقتل ابنهما علي، أثناء تواجدهم في حفل الخطوبة.

وتتوالى الأحداث ويكتشف مصطفى العلاقة العاطفية التي تجمع والدته بشخص آخر، وذلك بعدما سمعها تتحدث إليه في الهاتف، لكنه لم يتحدث معها في هذا الأمر، بل عندما لاحظت تغيره، أخبرها أنه فقط مرهق ويحتاج للنوم.

كما شهدت الحلقة الثالثة تقديم «ياسين» بوكيه ورد وخاتم ذهبي لزوجته الدكتورة «عايدة»، ومن ثم قضائهما السهرة سويًا، كما تضمنت الحلقة الثالثة تقديم علي درغام هدية لابنة شقيقته بمناسبة زفافها، وكانت الهدية عبارة عن سبيكتين ذهبيتين.

قتل على درغام

وانتهت الحلقة الثالثة بمشهد قتل علي درغام، دون معرفة القاتل، ويبقى السؤال في ذهن المشاهد: هل عرف مصطفى أن والدته على علاقة عاطفية بـ علي درغام فقتله؟ أم أن القاتل هو شخص آخر؟