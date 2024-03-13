مسلسل صيد العقارب الحلقة الثالثة.. غادة عبدالرازق تمتلك أغلى سائل في العالم

«تجارة من ذهب» تمتهنها الفنانة غادة عبدالرازق في مسلسلها الرمضاني الجديد، إذ ينتظر الجماهير مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة الثالثة على قناة cbc، ويتناول مخاطر مهمة صيد العقارب والتجارة في السائل الخاص بها، رغم كونها تعد ضمن الأكثر ربحًا على مستوى العالم.. فما أغلى سائل في العالم الذي تمتلكه غادة عبدالرازق؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة الثالثة.. غادة عبدالرازق تملك أغلى سائل بالعالم

لاشك أن مهنة صيد العقارب من المهن المهن الغريبة والخطيرة التي يمتهنها البعض في سبيل كسب أموال طائلة، فبين صخور الصحراء يكمن الذهب الممثل في العقارب، إذ يخاطر الصيادون بحياتهم بحثًا عن تلك الحشرة، التي تعد أيضًا أحد أخطر الكائنات على وجه الأرض، بحسب صحيفة «بيزنس إنسايدر».

تعرف على سعر أخطر وأغلى سم في العالم

بعض أنواع سموم العقرب تباع بمبالغ خيالية وبينها السم الذي ينتمي لفصيلة تسمى بـ«مطارد الموت»، وبمجرد امتلاك هذا السم فيعد بمثابة أغلى سائل في العالم، إذ يصل سعر الجالون الواحد من هذا السم إلى ما يزيد عن 39 مليون دولار، ما يعني أن قطرة وحيدة منه قد يصل سعرها إلى ما يزيد عن 130 دولار.

ندرة الحصول على هذا النوع من العقارب، يعود إلى سبب ارتفاع سعره إلى جانب صعوبة عملية استخلاص السم من العقارب ذاتها، والتي تحتاح إلى تكرار من أجل الحصول على أكبر قدر، خاصة أن العقرب الواحد يحمل ميليجرام فقط من السم، إذ يحتاج الحصول على 3 لتر من السم وجود 2.64 مليون عقرب.

تظهر غادة عبدالرازق في مسلسها صيد العقارب، الذي يعرض على قناة cbc، وهي تمتهن مهنة صائد العقارب من أجل الحصول على أموال منها، وهو الأمر الذي يرفضه والدها، على أن تزداد حدة الخلافات مع ارتفاع وتيرة الأحداث في الحلقة الثالثة من المسلسل، التي تعرض في السابعة والنصف مساءً.