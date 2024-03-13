ملخص الحلقة 3 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.. انتهت بجريمة قتل

انتهت الحلقة 2 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على مفاجأة صادمة وهي الكشف عن وجود علاقة عاطفية بين «علي» وزوجة عمه «الحاج إسماعيل» الثانية؛ لذا نستعرض ملخص الحلقة 3 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.

ملخص الحلقة 3 من مسلسل صيد العقارب

وفي إطار توضيح ملخص الحلقة 3 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق في شهر رمضان الكريم 2024، يمكن الإشارة إلى أن الحلقة الثالثة من صيد العقارب تضمنت في بدايتها اكتشاف مصطفى للعلاقة العاطفية التي تجمع والدته بشخص آخر غير أبيه بعدما استمع إليها وهي تتحدث مع علي درغام، لكنه لم يصارحها بالأمر أو يتحدث معها.

كما تضمنت الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق تقديم ياسين بوكيه ورد وخاتم ذهبي لزوجته الدكتورة عايدة، ومن ثم قضائهما السهرة سويًا، كما تضمنت الحلقة الثالثة تقديم علي درغام هدية لابنة شقيقته بمناسبة زفافها، وكانت الهدية عبارة عن سبيكتين ذهبيتين.

من الأحداث الأخرى التي شهدتها الحلقة الثالثة هي ذهاب ياسين لزيارة والدته وشقيقته المطلقة التي تحدث معها ونصحها بالحصول عى وقت كاف للاستجمام وإصفاء الذهن ومن ثم تحديد الهدف الذي تريد تحقيقه في حياتها، كما شهدت الحلقة الثالثة شك عفاف بأن زوجها علي درغام يخونها وتجمعه علاقة عاطفية بامرأة أخرى، وهو ما قالته لشقيقته الدكتورة عايدة التي لم تصدق الأمر.

وانتهت الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب على قتل علي درغام دون معرفة القاتل.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

وإلى جانب الفنانة غادة عبدالرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم سيمون رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين من اخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.