مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 بطولة غادة عبد الرازق.. سؤال يحير المشاهدين

أحداث كثيرة شهدتها الحلقة 2 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، لتنتهي على مفاجأة صادمة وهي الكشف عن وجود علاقة عاطفية بين «علي» وزوجة عمه «الحاج إسماعيل» الثانية؛ لذا نستعرض أبرز أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 بطولة غادة عبد الرازق.

أبرز أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 3

وجاءت أبرز أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 بطولة غادة عبدالرازق في شهر رمضان الكريم 2024، هو اكتشاف مصطفى للعلاقة العاطفية التي تجمع والدته بشخص آخر، وذلك بعدما سمعها تتحدث إليه في الهاتف، لكنه لم يتحدث معها في هذا الأمر، بل عندما لاحظت تغيره، أخبرها أنه فقط مرهق ويحتاج للنوم.

وانتهت الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب على قتل علي درغام، دون معرفة القاتل، ويبقى السؤال في ذهن المشاهد: هل عرف مصطفى أن والدته على علاقة عاطفية بـ علي درغام فقتله؟ أم أن القاتل هو شخص آخر؟

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء التشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.