مصطفى كامل: كنت أتمنى وصول ابن حلمي بكر إلى مصر قبل وفاة والده لينقذ الوضع

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنّه اتخذ عهدًا على نفسه بألا يتدخل في مشكلة الملحن الراحل حلمي بكر، قبل فترة من وفاته، حتى تدخلت الفنانة نادية مصطفى وأصبحت تتواصل معه، متابعًا: «كنت أقول لها، يا نادية تابعي ما يريد وبلغيني به حتى أتمكن من مساعدته».

كامل: وصلتني رسائل صوتية «قاتلة» لن أفصح عنها

وأضاف كامل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناة «النهار»: «في الأيام الأخيرة، أرسلت لي نادية مصطفى رسائل صوتية قاتلة مكانها الوحيد هو القانون، لن أستطيع الإفصاح عن محتواها، لكن ما جاء فيها فاق ما يتخيله أي عقل».

زيارة ابن حلمي بكر ولم يسأل عن والده

وتابع الفنان: «في التسجيلات دي حلمي بكر كان بيتعمل فيه كل اللي يخطر على بالك، وكنت أتمنى أن يصل ابنه مصرَ قبل وفاة والده حتى ينقذ الوضع وأن ندعمه، لكني سمعت أنه زار مصر قبل فترة من وفاة والده ولم يسأل عنه رغم كل ما يُقال عن إنه كان على مشارف الموت».