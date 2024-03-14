يبدأ المسلمون صيامهم قبل أذان الفجر وفقا لتعاليم الدين الإسلامي والذي يعتبر الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، ويهتم المواطنون في محافظة المنوفية بمعرفة موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الخميس الموافق 14 مارس في رابع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الخميس 14-3-2024

وحددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، إمساكية شهر كاملا عبر موقعها الإلكتروني متضمنا موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الخميس، وكذا عدد ساعات الصيام التي تبلغ 13:44 ساعة في رابع أيام الشهر الكريم، حيث زادت ساعات الصيام بمقدار 6 دقايق عن اليوم الأول من الشهر الهجري .

أذان الفجر اليوم في المنوفية الخميس 14-3-2024

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك التي حددتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الخميس 14-3-2024 يكون في تمام الساعة 4:40 صباحا، حيث زاد بمعدل 4 دقائق عن اليوم الأول ويتقدم موعد أذان الفجر كلما اقتربنا من نهاية الشهر الكريم.