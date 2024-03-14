يكتمل صيام المسلمين بأداء الصلوات الخمس المفروضة على مدار اليوم، لذلك يتساءل المواطنون عن مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الخميس 14-3-2024، وذلك لمعرفة مواعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في رابع أيام صيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الخميس 14-3-2024

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن إمساكية شهر رمضان الكريم ونشر مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الخميس في رابع أيام الشهر الهجري، وذلك لحرص المواطنين على تأدية الصلوات في مواعيدها المحددة، وتبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 13:44 ساعة زائدة بمعدل 6 دقائق عن اليوم الأول.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الخميس 14-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4:40 صباحا

موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم الخميس 14-3-2024 سيكون في تمام الساعة 12:05 مساء

موعد أذان العصر في المنوفية اليوم الخميس 14-3-2024 سيكون في تمام الساعة 3:30 مساء

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الخميس 14-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:04 مساء

موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم الخميس 14-3-2024 سيكون في تمام الساعة 7:21 مساء