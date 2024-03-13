تتجه أنظار سكان محافظة البحر الأحمر في ثالث أيام شهر رمضان الكريم لمعرفة مواقيت الصلاة في مدن محافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء 13-3-2024، فضلا عن التحقق من موعد إفطار المغرب وعدد ساعات الصوم في ثالث أيام الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 13-3-2024

تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 13-3-2024 حسب إمساكية شهر رمضان الصادرة من هيئة المساحة المصرية، ويزيد توقيت الصلوات كل يوم دقيقة في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بينما يقل دقيقة في صلاة الفجر.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم

وجاء بيان غرفة عمليات المحافظة ليكشف عن مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 13-3-2024، وهي كالآتي:

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 13-3-2024 الساعة 4:32 صباحا

موعد اذان الظهر في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 13-3-2024 الساعة 11:55 مساء

موعد اذان العصر في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 13-3-2024 الساعة 3:18 مساء

موعد اذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 13-3-2024 الساعة 5:52 مساء

موعد اذان العشاء في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الساعة 7:07 مساء

عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 13-3-2024

أفاد مركز غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر أن عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 13-3-2024 يبلغ 13:41 ساعة، ويزيد كل يوم دقيقة واحدة حسب إمساكية شهر رمضان الصادرة من هيئة المساحة المصرية.