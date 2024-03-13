مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأربعاء 13-3-2024

يحرص المواطنون في شتى المحافظات، طوال شهر رمضان المبارك، على معرفة مواقيت الصلاة يوما بيوم.

ويتابع أهالي المنوفية توقيت الصلوات الخميس اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس، الموافق ثالث أيام شهر رمضان الكريم 1445، وذلك من خلال إمساكية شهر رمضان التي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم

وفي ثالث أيام شهر رمضان يزداد البحث عن مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأربعاء لأداء الصلوات الخمس في مواعيدها دون تأخير، إذ يبلغ عدد ساعات الصيام في ثالث أيام الشهر الكريم 13:42 ساعة، ومن المقرر أن تزداد خلال الأيام القادمة .

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأربعاء

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 4:41

موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 12:05

موعد أذان العصر في المنوفية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 3:30

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 6:03

موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 7:21