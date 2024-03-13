أمين إعلام «المصريين»: أعمال المتحدة الدرامية حازت ثقة الأسرة المصرية

​​​أثنى محمد مجدي، أمين إعلام حزب المصريين، على السياسة التي تنتهجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أعمالها الفنية والثقافية، بعد أن حققت رواجًا كبيرًا وردود أفعال واسعة وأصداء إيجابية في مختلف أرجاء الوطن العربي خلال أول أيام عرض الأعمال الدرامية، التي التف حولها الجمهور ليتابع أحداثها المتنوعة بين الاجتماعي والتراجيدي والكوميدي والتشويقي والتاريخي، مؤكدًا أن المتحدة نجحت في تقديم وجبة درامية متكاملة ارتكزت على تحقيق عدد من الأهداف السامية.

أمين إعلام حزب المصريين يشيد بأعمال المتحدة

وقال في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تمكنت من تحقيق نجاح كبير على مدار السنوات الماضية في قطاع إنتاجها الفني، حيث تنوعت أعمالها بشكل ملحوظ لترضي كافة الأذواق وتخاطب جميع الفئات والعقول، ومع بداية الموسم الدرامي الثقافي في شهر رمضان المبارك استطاعت أعمال المتحدة أن تلهم قلوب وعقول المشاهدين وتستحوذ على اهتمامهم من خلال شخصيات وقصص تعكس واقع الأسرة المصرية والعربية.

​​​​​​​وأضاف أمين إعلام حزب المصريين أن أعمال المتحدة أعادت إحياء الفن المصري الذي اندثر لسنوات طويلة بسبب الأعمال التي لم تليق بالشعب المصري، ولكن بفضل المتحدة عاد الفن لوجدان الجمهور الذي كان يشتاق لمثل هذه الأعمال التي تحترم ذكاءه وثقافته وفطنته، لافتًا إلى أن ما تناقشه هذه الأعمال من قضايا هامة ورسائل إنسانية سامية شَكّل وجدان جمهور الوطن العربي وارتقى بالوعى الفكري لدى المواطنين وأصقل مهارات النشء وطور مهاراتهم وعقولهم مما يعزز الهوية الوطنية لديهم من سن مبكرة.

أمين إعلام المصريين: أعمال المتحدة تسهم في زيادة الوعي وترسيخ القيم

وأوضح أن الشركة المتحدة أصبح لها إسهامات إيجابية واضحة لمجابهة محاولات طمس الهوية العربية والمصرية ولنا في مسلسل ”مليحة“ عبرة وعظة خاصة أن الوطن العربي ينتظره على أحر من الجمر لمناقشته القضية الفلسطينية، فضلًا عن عملها على التصدي لفوضى الانفتاح التكنولوجي، بالإضافة إلى استعادة التوازن للمشهد الإعلامي المصري والعربي من خلال أعمال تجسد الواقع وتقوم على تغييره للأفضل وترسخ القيم في المجتمع.

واختتم: «المتحدة أعادت القوة الناعمة المصرية لمكانتها الطبيعية، من خلال التنوع الكبير على مستوى الإنتاج والجوانب الفنية والمحتوى المقدم للمشاهد، حيث بلورت الأعمال الفنية المختلفة عديد من القضايا الشائكة بالشارع المصري وتناولتها بجرأة ونقاش ثري ساهم في التوصل إلى حلول كثيرة ليس في مصر فقط وإنما في كافة ربوع الوطن العربي حيث أن تأثيرها ممتد من المحيط للخليج».