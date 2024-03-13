تفاصيل منح واشنطن مساعدات عسكرية متواضعة لأوكرانيا

قال أمجد عطية، محلل سياسي واقتصادي، إن جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي صرح أمس بأن الإدارة الأمريكية متمثلة في الرئاسة والبنتاجون قررت تقديم 300 مليون دولار كدعم عسكري لأوكرانيا، وهذه الأموال ليست بحاجة لموافقة الكونجرس الأمريكي، وإنما تم الحصول عليها نتيجة بعض التوفير في مصروفات البنتاجون وبعض العقود الأمريكية التي تمكن تمرير هذه الحزمة.

الكونجرس الأمريكي لم يوافق على حزمة المساعدات

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هذه الحزمة ضعيفة لهذا السبب، لأنها لم تتم الموافقة عليها من الكونجرس الأمريكي، ومن المعروف أن أي مساعدات عسكرية أو أي مساعدات بشكل عام يجب الموافقة عليها من الكونجرس ثم التصديق عليها من الرئاسة الأمريكية.

الموافقة على حزمة أموال لدعم أوكرانيا وإسرائيل

وتابع أن مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الغالبية الديمقراطية وافق بالفعل منذ فترة على حزمة أموال لدعم أوكرانيا وإسرائيل بمقدار 91 مليار دولار أمريكي، لكنها توقفت في الكونجرس الأمريكي ذي الغالبية الجمهورية لمحاولة الضغط على الرئيس الأمريكي للتعامل مع أزمة الحدود الأمريكية، بالتالي هناك نوع من الشد والجذب في هذا الأمر اضطر الرئيس الأمريكي للقيام بهذه الخطوة المتواضعة لأنه لا يمتلك أن يقوم بأكثر من هذا الأمر في الوقت الحالي.