ناقد فني: مسلسل حق عرب ملحمة شعبية في رمضان 2024

قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني، إن الفنان أحمد العوضي يقدم ملحمة شعبية مختلفة عن المسلسلات الموجودة في شهر رمضان الحالي، وذلك في مسلسل حق عرب.

مصطلحات أحمد العوضي

وأضاف الكيلاني، في مداخلة هاتفية عبر النشرة الفنية لقناة «القاهرة الإخبارية»، التي تقدمها الإعلامية هاجر جلال، أن أحمد العوضي يستخدم مفردات قريبة من التي استخدمها في فيلمه الأخير «الإسكندراني» مع مشاهد الأكشن والجو الشعبي.

وتابع، أن أحمد العوضي يستخدم مصطلحاته المفضلة، كما يحرص على أن يكون لديه «اللزمة الشعبية»، وهو ما فعله في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن لزمته الأساسية لم تتضح من الحلقتين اللتين جرى عرضهما من المسلسل حتى الآن.

العوضي يحب تقديم صورة البطل الشعبي

وأشار، إلى أن أحمد العوضي يحب تقديم صورة البطل الشعبي بشكل مختلف عما يقدمه محمد رمضان وأمير كرارة، مشيرًا إلى أن أمير كرارة يمزج الكوميدي واللايت، أما محمد رمضان، فإن شكله مختلفا ومغايرا، ولكن العوضي يعتمد على الأكشن وهو ما اتضح من الحلقة الأولى لمسلسل حق عرب.