مسلسل «حق عرب» أول بطولة مطلقة للفنان أحمد العوضي.. أحداث مشوقة ومشاهدات مرتفعة

عرضت النشرة الفنية لقناة «القاهرة الإخبارية»، التي تقدمها الإعلامية هاجر جلال، تقريرًا عن مسلسل حق عرب أول بطولة مطلقة للفنان أحمد العوضي، والذي تُعرض حلقاتُه حلال شهر رمضان الحالي.

فنان جذب الأنظار بقوة الأداء

وأشار التقرير إلى أن الفنان جذب الأنظار بقوة الأداء منذ ظهوره الأول، وتميز باختيار مسلسلات ذات موضوعات درامية شعبية تلتف حولها الأسرة.

وأوضح أن أحمد العوضي في أول بطولة مطلقة لمسلسله في رمضان الحالي «حق عرب» حقق نسبة مشاهدة عالية من الحلقات الأولى، حيث تميز المسلسل بالجاذبية والأحداث المشوقة.

البطل عرب السويركي الذي يجسده أحمد العوضي شاب يبحث عن قاتل والده ويحاول تغيير واقع حياته وحياة والدته، وربما هو شخصية ليست مثالية ولكن يبدو من خلال الحلقات أنه شخص مكافح ويبحث دائما عن حقه (حق عرب).

بداية المسلسل تناولت قصة السحر والدجل

بداية المسلسل تناولت قصة السحر والدجل بأحداث أسطورية، إذ لجأ المعلم عبد ربه أو الفنان رياض الخولي إلى دجال لتفسير حلم يتكرر خلال نومه، ويتنبأ الدجال بوجود ابن للمعلم عبد ربه الذي سيقتله وكأننا أمام أسطورة فرعون الذي سيقتل الأطفال، والغريب أن زوجة المعلم انجبت بنتا، ولكن نرى في سياق الحلقات أن عرب السويركي سيصبح أهم مساعد للمعلم عبد ربه وكأنه ابنه.