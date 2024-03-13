ملخص الحلقة 3 مسلسل بيت الرفاعي.. سرقة أمير كرارة لهذا السبب

بدأت، منذ قليل، أحداث الحلقة 3 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدم بطولتة الفنان أمير كرارة فى السباق الرمضاني لهذا العام والتى يتم عرضها عبر شاشة قناة on فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

ملخص الحلقة 3 مسلسل بيت الرفاعي

حيث بدأت الحلقة 3 من مسلسل بيت الرفاعي بمحاولة «ياسين»، الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة وجود مكان ليختبئ فيه هو وابنته بعد هروبه من الشرطة، لتورطه فى قتل والده ولكنه أثناء سيره فى الشارع يقطع طريقة شابان ويأخذان منه كل الأموال التى يمتلكها تحت تهديد السلاح .

وعلى الجانب الأخر يستعد فاروق الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد رزق للسفر الى الإسكندرية للبحث عن دكتور ياسين قبل وصول الشرطة له لأخذ تار عمه وفى هذه اللحظات تظهر زوجة عمه التى تقدم شخصيتها الفنانة صفاء الطوخى وتسأله عن موعد عزاء زوجها وعمه فى ذات الوقت فيخبرها أنهم لن يقيموه الا بعد أخذ تاره أولا من ابنه دكتور ياسين المتورط فى قتله .