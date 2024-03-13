مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3.. يحيى الفخراني مهدد بالسجن بسبب خط موبايل

شهدت الحلقة 3 من مسلسل عتبات البهجة، أحداثًا وكواليس مثيرة منها تورط يحيى الفخراني بعد القبض عليه، بسبب بيع خط تليفون كان سببًا في ارتكاب جريمة، وفي السطور التالية ترصد «الوطن» أبرز أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3، للفنان يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، بدأت بالتحقيق مع «بهجت» الذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني، بعدما قامت «نعناعة» بتوريطه معها في خطوط المحمول التي يقومان ببيعها داخل أحد الأكشاك، وباعت «نعناعة» خط هاتف محمول لأحد الأشخاص، وارتكب جريمة قتل وقت استخدام الخط.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3.. خط هاتف محمول يورط يحيى الفخراني

وفي مشهد آخر من مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3، وكل الفنان صلاح عبد الله، أحد المحاميين ليكون حاضرًا مع «بهجت» في جلسة التحقيق في القضية المتهم فيها، وخلال التحقيق أنكرت «نعناعة» معرفتها بهذه التهمة، وأنها ليس لها علاقة إلا ببيع الخطوط التي يأتي بها «بهجت» إليها، بينما أكد «بهجت» أنه يشتري الخطوط لكن لا يبيعها، وأظهر ضابط الشرطة تفهمه لهذا الأمر، لكنه تحدث مع «بهجت» بأنه يتعامل مع الأوراق التي تعرض عليه فقط.

وفي مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3 أصبح مشهد القبض على الفنان يحيى الفخراني حديث الساعة على ألسنة أهالي المنطقة، يتساءلون عن سبب القبض عليه.