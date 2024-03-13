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دراما المتحدة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3 لـ يحيى الفخراني.. «أغاني عنبة تستخدم في التدريس»

كتب:

عمرو هلال
09:41 م | الأربعاء 13 مارس 2024
عتبات البهجة

عتبات البهجة

شهد مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3 للفنان يحيى الفخراني، أحداثا غير متوقعة بدأت بخروج «بهجت» الفنان يحيى الفخراني من الحبس، لكنه دخل في ورطة أخرى بسبب الضرائب، ولكن كان من ضمن الأحداث توضيح الطريقة التي يحصل بها عبدالبديع «هشام إسماعيل» على الأغاني التي يستخدمها في التدريس.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3 للفنان يحيى الفخراني

وظهر في أحداث الحلقات الأولى من مسلسل عتبات البهجة، عبدالبديع وهو يدرس «الكيميا» بطريقة الأغاني، ليكشف «بهجت» خلال حديثه مع سميرة «ليلى عز العرب» عن اعتماده على أغاني «عنبة» في التدريس لتكون طريقة مميزة لشريكة عبدالبديع، وكانت انتقدت سميرة شراكة بهجت لنعناعة واستماعه لأغاني المهرجانات من تيتا.

 

ليدافع عبدالبديع عن أسلوبه ويخبرهم أن هناك دراسة بريطانية أثبتت صحة تصرفة مع الطلاب.

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة في قالب اجتماعي كوميدي ممزوج بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ويجسد «الفخراني» شخصية بهجت الأنصاري.

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وتدور أحداث الحلقة الأولى في إطار شيق ومثير.

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