ملخص الحلقة 3 مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني.. «بهجت خرج من الحبس»

بدأت أحداث الحلقة 3 من مسلسل «عتبات البهجة»، بالإفراج عن بهجت الأنصاري الذي يؤدي دوره الفنان يحيى الفخراني، وذلك بعد أن تم القبض عليه في الحلقة الماضية لبيع خطوط تليفون تم استخدامها في ارتكاب إحدى الجرائم، ليكشف ملخص الحلقة 3 مسلسل عتبات البهجة عن تطورات كبيرة أولها خروج «بهجت» من الحبس.

ملخص الحلقة 3 مسلسل عتبات البهجة

وبعد الإفراج عن بهجت استمر بقاء «نعناعة» جومانا مراد في الحبس، لكن تم الإفراج عنها بعد دفع زوجها الكفالة بعد اقتراض بعض المال من أحد معارفه.

وتقدم «فلة» فيديوهات على التيك توك وهو ما تجعل تيتا «عنبة» لا يرغب في الحديث معها ويتركها، ليذهب من أجل استئجار آلات موسيقية لإحياء فرح.

ملخص الحلقة 3 مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني

ورفض صاحب المحل تأجير بعض الآلات الموسيقية لـ«تيتا» لعدم كفاية الأموال، ليسرق بعدها بعض الآلات دون معرفة صاحب المحل.

ولجأ «بهجت الأنصاري» لمتابعيه على «تيك توك» وأخبرهم بأنه يريد التحدث معهم لتخفيف همومه ويتحدث معهم عن مفهوم الحب بلا شروط، وتختتم الحلقة بمواجهة بهجت مشكلة جديدة بسبب التهرب من الضرائب.

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة في قالب اجتماعي كوميدي ممزوج بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ويجسد «الفخراني» شخصية بهجت الأنصاري.

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وتدور أحداث الحلقة الأولى في إطار شيق ومثير.