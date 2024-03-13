كنزي هلال عن دورها في مسلسل عتبات البهجة: تعلمت الكثير من يحيى الفخراني

أعربت الفنانة كنزي هلال، عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل عتبات البهجة، الذي يخوض به الفنان يحيى الفخراني، سباق رمضان 2024، ويعرض على قناة dmc، ومنصة WATCH IT الإلكترونية.

كنزي هلال: سعيدة بخوض التجربة

وقالت كنزي، في بيان، إنها سعيدة جداً بهذه التجربة، وتعتز بتعاونها مع العملاق يحيى الفخراني، من خلال عتبات البهجة، مضيفة: نتعلم منه الكثير والكثير سواء في التمثيل أو في الحياة بوجه عام، وأشكر المنتج جمال العدل الذي رشحني لهذا الدور.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة، بطولة: يحيى الفخراني، چومانا مراد، صلاح عبد الله، كنزي هلال، علاء مرسي، صفاء الطوخي، عمرو صحصاح، وفاء صادق، حازم إيهاب، ليلى عز العرب، مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، و يعرض حصريًا عبر قناتي dmc وdmc drama ومنصة WATCH IT الإلكترونية.