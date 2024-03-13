مصطفى عمار: «المتحدة» لا تنتج بشكل عشوائي.. و13 شركة تشارك في موسم رمضان

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنّ موسم 2024 هو الأدق والأكمل في تنفيذ الأعمال الدرامية، بعد اقتحام الشركة المتحدة الإنتاج الدرامي قبل 5 أعوام.

إنتاج المتحدة منظم ومخطط له

وأضاف «عمار»، في مداخلة ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لا تنتج بشكل عشوائي، هناك لجنة للدراما داخل الشركة تشرف عليها الكاتبة الصحفية علا الشافعي، وتضم مجموعة كبيرة من النقاد الصحفيين وأصحاب الخبرة.

أكثر من 13 شركة إنتاج في الموسم الدراما الرمضاني

وتابع الكاتب الصحفي: «لا يُعرف مَن هم المسؤولون في اللجنة حتى لا يجري وضعهم تحت ضغط، حيث يقرأون جميع النصوص التي تقدم من شركات الإنتاج المصرية، وفي هذا العام تشارك أكثر من 13 شركة إنتاج في موسم الدراما الرمضاني، وبعد أن تجيز هذه اللجنة الأعمال تتحول تلقائيا إلى الشاشة من خلال شهر رمضان أو حتى في المواسم خارج شهر رمضان».