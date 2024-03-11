مصطفى عمار: أعمال الشركة المتحدة تناسب كل الأذواق المصرية والعربية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقود هذا العام ماراثون دراميًا قويًا للغاية، استعدت له بشكل كبير من خلال اختيار نصوص على أعلى كفاءة ودقة وتناسب كل الأذواق المصرية والعربية التي تتابع الموسم الدرامي في الشركة المتحدة الممتدة من المحيط للخليج، وجمهور الدراما لا يتوقف عند حدود الدولة المصرية فقط بل يمتد لكل دول العالم العربي.

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا لايف»، أن الشركة المتحدة منحت هذا العام أعمالا للأطفال، رغم صعوبة الحصول على إعلانات لها أو تمويلها، لكن استطاعت الشركة المتحدة تقديم 5 أعمال للأطفال، نظرا لأن دراما الطفل تبني وتزرع الأفكار منذ الصغر في عقول الأطفال.

وأوضح رئيس تحرير جريدة الوطن، أن الشركة المتحدة انتبهت بأنه لا ينبغي ترك الصغار عُرضة لأعمال منتشرة على المنصات وفضائيات بلهجات غير مصرية وأفكار مبهمة ومفخخة، وملف الطفل كبير للغاية، ولا بد من الجميع أن يتكاتف به ويتعاون مع الشركة المتحدة للعبور به من مأزق شديد الخطورة على أطفال الوطن العربي بأكمله.

وتابع: «أشكر القائمين على الشركة المتحدة، وصناع عمل يحيى وكنوز 3 ونورة بإشراف الكاتبة الكبيرة سماح أبو بكر عزت، وأشكر الهيئات والشركات التي قدمت للمتحدة التعاون لكي تعرض أعمال مثل عمارة المسجد ونور لأنها أعمال ستجذب قطاعا كبيرا من الأطفال المصريين الذين أصبحوا عرضة لقنوات اليوتيوب والمنصات التي تقدم محتوى لا يناسب الطفل العربي».