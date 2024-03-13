ملخص الحلقة 3 من مسلسل إمبراطورية ميم.. خالد النبوي يتشاجر مع نجله

انتهت منذ قليل الحلقة 3 من مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي، والذي يشارك في السباق الرمضاني الحالي 2024، وقد بدأت أحداث الحلقة بمشاجرة بين «مختار» الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي مع نجله مروان.

ملخص الحلقة 3 من مسلسل إمبراطورية ميم

جاء ملخص ملخص الحلقة 3 من مسلسل إمبراطورية ميم بأحداث تشويقية تفاعلية، حيث اختلف خالد النبوي مع نجله بسبب رجوعه للمنزل متأخرا، وشرح له أنه من حقه أن يعرف أين يذهب وأين يأتي، ولكن «مروان» رفض التحكم به بتلك الطريقة، وانفعل عليه، ثم ترك «مختار» المنزل وخرج.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي حول عائلة مختار وأولاده الـ 6، حيث إنه يحاول تربيتهم تربية صحيحة بعد أن فقد والدتهما منذ 3 سنوات، ولكنه يفقد السيطرة على نجله الكبير مروان بسبب دخوله في مرحلة المراهقة.