مصطفى عمار: الدراما المصرية طبق رئيسي على مائدة كل أسرة عربية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلم جيدا أنّ ما تقدمه من محتوى درامي ليس موجها للجمهور المصري بالتحديد، لأن الدراما المصرية هي الركيزة الأولى لكل الفضائيات العربية.

مقال «عمار» عن أهمية دراما مصر

وأضاف «عمار»، في مداخلة ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل: «في أحد مقالاتي طرحت سؤالا هو ماذا لو لم تنتج مصر عملا دراميا في شهر رمضان وكيف يكون شعور المواطنين العرب وليس المصريين فقط بحلول الشهر الكريم».

الدراما المصرية طبق رئيسي على مائدة كل أسرة عربية

وتابع الكاتب الصحفي، أن الدراما المصرية طبق رئيسي على مائدة كل أسرة عربية من المحيط للخليج، كما أنها تشهد مشاركة نجوم عرب مثل جومانا مراد وغيرها من الأسماء العرب الكثيرة في أعمال الشركة المتحدة، كلهم يتألقون في شهر رمضان وكلهم على يقين بأن النجومية والانتشار لا تبدأ إلا من خلال جمهورية مصر العربية والدراما التي تحتفل مصر بمرور 64 عاما على بدايتها.