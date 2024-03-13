كاميرا «القاهرة الإخبارية» ترصد متابعة السوريين للمسلسلات المصرية في رمضان 2024

رصدت كاميرا النشرة الفنية لقناة «القاهرة الإخبارية»، التي تقدمها الإعلامية هاجر جلال، متابعة السوريين للمسلسلات المصرية في رمضان 2024.

وقال أحد أبناء الجالية السورية في مصر، إن السوريين يتابعون الدراما المصرية بشغف مثلما يتابعون الدراما السورية ، مشيرًا إلى أنّ إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من المسلسلات هذا العام تتسم بالتنوع الكبير.

«المتحدة» أنتجت مسلسلات متنوعة

وذكر، أن الشركة أنتجت مسلسلات تنوعت ما بين التاريخي والثقافي والاجتماعي والكوميديا والأكشن، فيما أشادت إحدى أبناء الجالية السورية في مصر بغلبة للحضور النسائي عبر دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مسلسلات رمضان 2024، كما حضرت البطولة النسائية السورية، كما حضرت القضايا الاجتماعية بقوة.

«المتحدة» معروفة بأعمالها المهمة

وأشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية معروفة بأعمالها المهمة، لافتًا إلى أن مسلسل الحشاشين أثار اهتمامه بقوة، كما وجَّه آخر سوري الشكر للشركة المتحدة بسبب جودة إنتاج مسلسلات رمضان وقوة الأعمال الفنية.