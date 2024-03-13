ما هو الجعضيض؟.. أكلة تناولها «نفادي» في الكبير أوي 8

يتناول «نفادي» صديق الكبير، أكلة تسمى الجعضيض على الفطور، ليتساءل البعض عن هذا الطعام الغريب، الذي يسمع عنه لأول مرة، في الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي 8، ولكنه يقدم بطرق مختلفة في صعيد مصر.

الجعضيض نبات متوفر في محافظات الصعيد، ويطلق عليه أسماء مختلفة، مثل التفاف، الأثيوريزا، الحوى، عضيد، الجلاوين وتلفاف، ويرجع نسبه إلى الفصيلة المركبة أو النجمية، ويشبه في شكله نبات السريس، أما عن مذاقه يغلب عليه الطعم المر، بحسب الصفحة الرسمية لمجموعة مشاتل الجزيرة سوهاج للتنمية الزراعية.

طريقة لإعداد نبات الجعضيض

يمكن إعداد نبات الجعضيض بطرق مختلفة، منها وضعه في كوب من المياه، وغليه على النار لمدة خمس دقائق، ثم يصفى ويحلى بالسكر أو العسل أو حسب الرغبة، ويمكن تناول كوب منه، قبل الأكل بنصف ساعة ثلاث مرات كل يوم، إذ يعد مفيد جدًا لصحة الجسم، ويحتوي على الفيتامينات المهمة ومضادات أكسدة.

يعد نبات الجعضيض من النباتات الصالحة للأكل، ولا يشترط طهيه، بل يمكن تناوله نيئًا، وينتمي لفصيلة زيتية ورقية تسمى البراسيكا، ويمكن أن يدخل النبات في تصنيع الدواء، بسبب فوائده المختلفة، ويوجد في دول عديدة، وتستخدمه كل دولة لغرض معين، بحسب دراسة أصدرتها وزارة الزراعة.

أحمد مكي يؤدي 3 شخصيات في مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي، أحد أهم المسلسلات التي تعرض في السباق الرمضاني، إذ يؤدي الفنان أحمد مكي 3 شخصيات، على مدار الأجزاء السابقة، لتستمر مغامرات الكبير وجوني وجزلقوم، للجزء الثامن الذي يعرض حاليًا، ويجذب انتباه الجمهور.

فريق عمل مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي من بطولة الفنان أحمد مكي، ويشاركه في المسلسل عدد من الفنانين، أبرزهم رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام اسماعيل، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، والعمل الدرامي من تأليف وإخراج أحمد الجندي، إنتاج شركة سينرجي.