موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4 على قناة on اليوم.. مكي يستكمل مغامراته

ساعات قليلة تفصل جمهور ومحبي المسلسل الكوميدي الكبير أوي 8 لأحمد مكي عن موعد عرضة على قناة on اليوم، ومن المقرر أن تشهد الحلقة 4 أحداثًا ومغامرات جديدة كما تعودنا من مكي.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4 على قناة on اليوم

ويبدأ العرض الأول للحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on اليوم عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:05، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الـ3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، ولم يقتصر عرض المسلسل فقط علي on بل يتمّ عرضه في نفس توقيت الإذاعة الأولى عبر منصة «WATCH IT».

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8

ويضم الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي ظهور عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم الفنانة صفاء الطوخي والتي قامت بدور الشمامة من عالم الجن في الحلقة الأولى، وظهر معها أيضًا كضيف شرف الفنان محمد ثروت في دور المساعد الذي حاول أن ينقذ الكبير من الشمامة.