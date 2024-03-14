بالشمع الأحمر.. إغلاق مستشفيين غير مرخصين في كفر الشيخ

أعلنت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عن إغلاق مستشفيين غير مرخصين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

إغلاق مستشفيين غير مرخصين في كفر الشيخ

وأوضحت «عبد السلام»، أنّ عملية الإغلاق تمت بعد المرور على المستشفيين يوم الأربعاء الماضي، وتبين أنهما تعملان بدون ترخيص، وقد تم إصدار قرار غلق إداري بحقهما، وتم تنفيذه، مؤكدةً حرص وزارة الصحة على سلامة المواطنين، وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية.

وذكرت «عبد السلام»، أنّ الوزارة تُشدد على عدم التهاون مع أي منشأة طبية تعمل بدون ترخيص أو تخالف الاشتراطات الصحية، لافتةً أنّ إدارة العلاج الحر ستُواصل تنفيذ حملات تفتيشية دورية على المنشآت الطبية الخاصة في جميع أنحاء محافظة كفر الشيخ، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة للعمل.

حماية صحة المواطنين من تلقي العلاج في منشآت غير آمنة

وأشارت «عبد السلام» إلى أنّ إغلاق المستشفيين غير المرخصين يهدف إلى حماية صحة المواطنين من مخاطر تلقي العلاج في منشآت غير آمنة، وضمان حصولهم على خدمات طبية ذات جودة عالية.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منشأة تُخالف الاشتراطات الصحية

ومن جانبه، تعهد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بمواصلة الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منشأة تُخالف الاشتراطات الصحية أو تعمل بدون ترخيص، مهيباً بالمواطنين بضرورة التأكد من حصول أي منشأة طبية يترددون عليها على ترخيص من وزارة الصحة، حرصاً على سلامتهم وحصولهم على خدمات طبية آمنة.