عاجل.. الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت يكشف مفاجأة بعد 3 أيام من توقف قلبه

أثارت حالة اللاعب أحمد رفعت وسقوطه فجأة أثناء مباراة فريقه فيوتشر بمنافسات الدوري المصري قلقًا لدى جميع المتابعين، فطوال المباراة كان بصحة جيدة لكنه سقط فجأة في الدقائق الأخيرة، وبعد 3 أيام من دخوله العناية المركزة، كشف الدكتور عماد حمدي، استشاري العناية المركزة بالمستشفى والمتابع لحالة اللاعب، أنه حتى الآن غير معلوم السبب وراء حالته الصحية وسقوطه وتوقف قلبه فجأة خلال المباراة.

وأكد «عماد» أن حالته لا زالت غير مستقرة لكنها أفضل من أمس الثلاثاء، ومع مرور الأيام ستتحسن حالته إذا استجاب للعلاج، كما أنه لا زال على أجهزة التنفس الصناعي.

ورغم الحديث عن أسباب سقوط اللاعب وتوقف قلبه، لا توجد حتى الآن تأكيدات توضح سبب ما حدث له: «كل ما يقال حول سبب سقوطه هي اجتهادات شخصية من الأطباء، لا يوجد ما نستطيع تحديده»، مشيرًا إلى أن السبب لا يمكن تحديده إلا باستقرار القلب وعودته إلى العمل بكفاءة.

وأوضح استشاري العناية: «لما كل الفحوصات تبقى كويسه هنقدر نحدد السبب، مش هيفرق معانا دلوقتي السبب قد إن اللاعب يبقى كويس إن شاء الله».

أزمة اللاعب أحمد رفعت

وكان سقوط أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر خلال مباراة بالدوري المصري أثار حزنًا وقلقًا على حالة اللاعب وسبب سقوطه فجأة دون أي تدخل من أحد، كما كشف بعض الأطباء المتابعين لحالته، أن توقف نبضات قلبه كانت السبب وراء فقدانه الوعي فجأة.

وكشف الدكتور محمد كامل، مدير عام المستشفى التي وصل إليها اللاعب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك احتمالية لوجود تاريخ مرضي مرتبط بالجينات الوراثية التي وصل باللاعب إلى هنا، لكنها تحتاج لفحوصات دقيقة ستجرى له عقب استرداد وعيه.