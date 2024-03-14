كم خسر الذهب خلال آخر 24 ساعة؟.. تراجعات كبيرة في سعر الجرام

تراجعات كثيرة في الأسعار شهدها الذهب خلال الـ24 ساعة الماضية، تسببت في خسائر واسعة في سعر الجرام بمختلف الأعيرة، ما يمثل أخبارا سارة للراغبين في شراء الذهب خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتوضح «الوطن» سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، وحجم الانخفاض الذي شهده المعدن الأصفر في الساعات الماضية، حسب آخر تحديث أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية وبورصة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 3423 جنيهاً، بعدما سجل في بداية تعاملات أمس الأربعاء 3565 جنيها، بانخفاض قيمته 142 جنيهاً في الجرام الواحد، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2995 جنيهاً، بعدما سجل في بداية تعاملات أمس الأربعاء 3120 جنيهاً، بانخفاض قيمته 125 جنيهاً في الجرام الواحد، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 2567 جنيهاً، بعدما سجل في بداية تعاملات أمس الأربعاء 2674 جنيهاً، بانخفاض قيمته 107 جنيهات في الجرام الواحد، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب سجل الآن 23 ألفا و960 جنيها، بعدما سجل في بداية تعاملات أمس الأربعاء 24 ألفا و960 جنيها، بانخفاض قيمته 1000 جنيه في الجرام الواحد، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.