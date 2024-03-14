موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام شهر رمضان

يحين موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الخميس 14-3-2024، وفقا لما ذكرته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان 1445 هجرية لمدينة طنطا، أقل 4 دقائق عن أول أيام شهر رمضان المبارك 2024.

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الخميس 14-3-2024

ويحرص المواطنون خلال أيام شهر رمضان المبارك على أداء صلاة الفجر في المسجد وذلك بعد تناول السحور، لذا يرغبون في معرفة موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الخميس 14-3-2024، وهو ما توفره «الوطن» ضمن الخدمات المقدمة إلى قرائها.

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 لمدينة طنطا، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الخميس 14-3-2024، رابع ايام شهر رمضان، يحين في الساعة 4:40.

موعد أذان الفجر في طنطا اليوم الخميس 14-3-2024

وأشارت إمساكية شهر رمضان المبارك لمدينة طنطا، إلى أن موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الخميس 14-3-2024 يأتي أقل 4 دقائق عن موعد أذان الفجر في أول أيام شهر رمضان بنحو 4 دقائق، حيث كانت صلاة الفجر في أول أيام رمضان 4:43، بينما في رابع أيام شهر رمضان يأتي موعد أذان الفجر 4:40.