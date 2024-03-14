موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام شهر رمضان

مع بداية رابع أيام شهر رمضان المبارك، اتجهت أنظار أهالي محافظة بني سويف، لمعرفة موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الخميس 14-3-2024، حيث أعلنت الهيئة العامة للمساحة إمساكية شهر رمضان، وتضمنت موعد أذان الفجر، إذ يرغب كثير من المواطنين في معرفة هذا الموعد من أجل الصلاة وبداية صوم يوم جديد في شهر رمضان.

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الخميس

ووفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف، بينها موعد أذان الفجر، وذلك في الساعة 4:41 فجراً، ويحين أذان المغرب في الساعة 6:04 مساء.

أذان الفجر اليوم في بني سويف الخميس 14-3-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم في بني سويف، الخميس 14-3-2024 والموافق رابع أيام شهر الصوم، في تمام الساعة 4:41 فجرًا، بحسب ما ورد في إمساكية رمضان 2024، فيما يبدأ موعد السحور اليوم في بني سويف خلال الفترة من 2:21 وحتى 4:21، فيما يبدأ وقت الإمساك في بني سويف اليوم 4:21 فجرًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 14-3-2024 في بني سويف

وبناء على ذلك، تكون عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 14-3-2024 في محافظة بني سويف، 13 ساعة و43 دقيقة صوم، أي بزيادة 5 دقائق عن اليوم الأول نتيجة تقديم موعد صلاة الفجر وتأخر موعد صلاة المغرب.