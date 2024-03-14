جمال شعبان: أحمد رفعت لاعب فيوتشر يحتاج إلى معجزة إلهية بعد توقف عضلة القلب

فجر الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب الأسبق، مفاجأة جديدة، تتمثل في أنه وصلته معلومات من أسرة اللاعب، تؤكد أن والده توفي بسبب مشاكل في عضلة القلب، وكهرباء زائدة في القلب، مؤكدا أنه لا يعلم إذا كانت المعلومات صحيحة أم لا.

أزمة أحمد رفعت ..الأسباب الحقيقية لتوقف عضلة القلب

وتوقع «شعبان»، في تصريحات خاصة لـ« الوطن» أن الأسباب الحقيقية لأزمة اللاعب أحمد رفعت، لاعب فيوتشر، ترجع إلى أحد الاحتمالات التالية، كهرباء زيادة في القلب، أو حدوث خلل في عضلة القلب، أو لسبب وراثي، ومتلازمة كهربائية وراثية.

أضاف أن عدم الإسراع في إسعاف اللاعب، وتدليك عضلة القلب لفترة زمنية طويلة، تسبب في تفاقم الأزمة، وتوقف المخ وعمل الكليتين بالشكل الطبيعي مما أثر على الحالة الصحية العامة للاعب وتسبب أيضا في تأخر وصوله لمرحلة الأمان حتى الآن.

وضع أحمد رفعت على الجهاز التنفسي

أشار عميد معهد القلب الأسبق، إلى أنه إذا نجح الفريق المعالج في وضع اللاعب على جهاز التنفس الصناعي سيكون هذا مؤشرا جيدا لتحسن حالته وعودته للحياة، لافتا إلى أن اللاعب حاليا، يحتاج إلى معجزة إلهية للنجاة على خير من هذه الأزمة.

تناول القهوة ومشروبات الطاقة

وتطرق «شعبان» إلى أن أضرار وخطورة تناول القهوة، قد تكون في الفترة العمرية قبل البلوغ، وتناول أكثر من 3 فناجين يوميا، محذرا طلاب الثانوية العامة من تناول مشروبات الطاقة، لأنها أكثر ضررا وقد تصيب بمشاكل خطيرة في عضلة القلب، لافتا إلى أن القهوة يجب تناولها بحدود وضوابط.